FAMURS diz que Tenente Portela receberá R$ 1,7 MI de auxílio do Governo Federal

Os municípios do Rio Grande do Sul deverão dividir entre si cerca de R$ 1,5 bilhão referente aos repasses do governo federal dentro do projeto de auxílio a estados e municípios, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A equipe técnica da Famurs elaborou uma tabela com os valores para cada município do Estado. Clique aqui para ver a lista completa.

Tenente Portela deverá receber mais de R$ 1,7 milhão segundo a Fedeação dos Municípios do Rio Grande do Sul . Veja quanto receberá cada município da micro região segundo a tabela elaborada pela FAMURS.

Barra do Guarita – R$ 365.426,72

Derrubadas – R$ 365.426,72

Miraguaí – R$ 641.613,75

Tenente Portela – R$ 1.756.784,06

Vista Gaúcha – R$ 371.419,45

A estimativa está dividida entre os recursos para utilização livre (que totaliza R$ 1,3 bilhão) e os outros que serão para aplicação obrigatória nas áreas de saúde e assistência social (que totaliza mais de R$ 164 milhões). O valor total será repassado divido em quatro parcelas.

A capital receberá o maior aporte. Serão cerca de R$ 171 milhões de recursos livres e R$ 21,4 milhões para as áreas de saúde e assistência social, totalizando R$ 193 milhões. Em seguida, está Caxias do Sul, que receberá no total R$ 66,5 milhões. Em terceiro lugar, está Canoas, com R$ 45 milhões.

