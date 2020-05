Adolescente é vítima de estupro coletivo em Porto Xavier

De acordo com informações da Rádio São Luiz, uma menina de apenas 14 anos de idade foi vítima de estupro coletivo na madrugada desta sexta-feira (29), no município de Porto Xavier. Os responsáveis pelo crime seriam homens que estão trabalhando em uma obra no município.

O caso veio à tona depois que a jovem fugiu e procurou a polícia, pela manhã. Ela teria sido dopada com o uso de um medicamento, possivelmente o conhecido “boa noite cinderela”. Na casa onde o crime ocorreu existem manchas de sangue no colchão e em uma roupa íntima da jovem. Ela também está com a região genital machucada.

Dois dos acusados foram reconhecidos pela jovem e presos em flagrante. A Polícia Civil, no entanto, trabalha com a possibilidade de haver mais envolvidos.

Ela foi encaminhada à cidade de São Luiz Gonzaga para a realização de exame pericial e uma investigação foi instaurada.

Fonte: Rádio São Luiz

