Sobe o número de casos de coronavírus em Tenente Portela

Foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde mais dois casos da Covid-19 em Tenente Portela. O quinto caso é de uma jovem com de 21 anos de idade, contactante da pessoa do último caso confirmado no município. O sexto, é outra jovem, esta, com 20 anos de idade, contactante da pessoa do quinto caso. Ambas apresentam sintomas leves e estão em isolamento domiciliar.A orientação da saúde é para que as pessoas permaneçam em isolamento social e ser for sair de casa que seja utilizada máscara. Também que pessoas que apresentarem sintomas gripais que busquem atendimento imediato no Ambulatório do Coronavírus localizado no antigo Postão, ou seja na Rua Potiguara esquina com a Perimetral. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos fones: (55) 3551-3400 ou (55) 99610-8136.

