Duas pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na BR-386, em Estrela

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou duas pessoas mortas, na manhã desta quinta-feira (28), no km 359 da BR-386, em Estrela, no Vale do Taquari. O acidente aconteceu por volta das 7h.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Uno com placas de Estrela, que se deslocava no sentido Interior-Capital, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão, com placas de Novo Hamburgo, que trafegava no outro sentido.

O condutor do carro, de 31 anos, e uma passageira, de 28, morreram no local.

O motorista do caminhão sofreu lesões leves e foi encaminhado ao hospital de Estrela.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook