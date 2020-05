Ciclista morre ao ser atingido por carro na BR-386 em Frederico Westphalen

Um ciclista morreu após a colisão com um Astra na tarde desta quinta-feira, 28 de maio, na BR-386 em Frederico Westphalen. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 17h45 e o ciclista, de 58 anos, já havia falecido no local.

Segundo a PRF o condutor do automóvel não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico. Realizou teste do etilômetro (bafômetro) com resultado negativo.

Na consulta ao sistema, os policiais verificaram que o condutor não possuía CNH. Ele foi encaminhado à polícia Civil para ser ouvido.

A Polícia Civil e o SAMU compareceram no local. O trânsito ficou em meia pista até a retirada do corpo.

As causas do acidente serão apuradas pela polícia.

