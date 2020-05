O Silêncio do Mundo – Rabiscos do Silêncio

Estamos todos perplexos diante dos acontecimentos dos últimos meses em que um vírus entrou em nossa sociedade trazendo: medo, insegurança, dor, angústia e pânico, pois nunca tínhamos presenciado tamanhos estragos como os que ele está causando em nossas vidas.

São dias obscuros de dúvidas e incertezas em que as pessoas se isolam, martirizando a aproximação umas das outras num confinamento de ideias, sentimentos e emoções através do abraço, aperto de mãos, beijos ou compartilhamentos de objetos pessoais.

A tudo isto nós seres humanos não estamos habituados, pois o contato faz parte da convivência entre as pessoas, ajudando no crescimento na aplicação de resultados positivos entre parentes, amigos e vizinhos, revigorando as energias na transparência singular de cada um, no toque que transmite paz pelo físico.

É estranho ver tudo isto acontecer em nossos dias, mas não é a primeira vez que ocorre com a humanidade. Em 1918 aconteceu a gripe Espanhola, matou cem mil pessoas no mundo, destes foram mil mortos em Porto Alegre. E temos outras doenças e enfermidades que fazem parte de outras gerações e também da nossa, tais como: H1N1, dengue, sarampo, AIDS, Câncer e tantos outros males que atingem a vulnerabilidade das pessoas.

E apesar de tudo isso, a humanidade não foi extinta da face da Terra. Deus tem poder de criar, transformar, desfazer ou fazer de novo todas as coisas. Ele não se esqueceu de nós, como paira essa incerteza em muitas consciências paralisadas pelo medo. É preciso saber tirar proveito destas lições que a vida nos mostra e continuar a aquecer a convivência entre as pessoas.

Muitas vezes esses acontecimentos são para fortalecer nossa fé e dar direção à existência. Com novas dimensões de oportunizar ouvir a voz de Deus que fala na nossa consciência. Respeitar a vida em todas as dimensões com apelos ao silêncio interior. Caprichar com tudo que traz fortalecimento da alma, pelo cuidado com as crianças que são vítimas da fome e exclusão social, pois no mundo inteiro gira em torno de 8.500 que morrem de fome e guerra por dia, a isto se soma a vergonhosa ideia do Supremo Tribunal Federal querer aprovar o aborto voluntário das mulheres grávidas acometidas pelo Zica vírus. É um atentado contra a normalidade do espírito que se mostra em todas as dimensões da vida e se for aprovado precisamos rever o nome desses deputados que parecem donos do silêncio dos inocentes.

A natureza também necessita de um olhar seguro de paz e não continuar a ser despedaçada com tecnologias que levam à exploração das pessoas, na sua plenitude.

O mundo material (físico) está em silêncio paralisado por um vírus criado pelo homem, mas no plano espiritual Deus continua a justificar sua presença em nós com a organização do universo pelo amor que vem de sua transcendência e se fixa em todas as direções, através do sol, chuva, vento e tudo o que contempla fonte de sabedoria.

Agora precisamos desfazer o que está por traz deste vírus que é a forma com que as grandes potências mundiais usam para dominar o mundo e semeiam joio para permanecerem no topo da economia, não se importando com os estragos que podem causar na humanidade, por uma asfixia mórbida que mata, polui e adoece a natureza com as pessoas. Não é preciso encontrar culpados por este mal, pois a resposta está com Deus, ele sabe a dimensão de cada um de nós.

Mas tudo faz parte deste mundo passará, nada permanece para sempre. O que não pode passar é nossa fé e confiança em Deus com fortalecimento das fronteiras do coração. Sabendo tirar as máscaras da respiração exterior e expirar paz interior, olhar a vida com otimismo, responsabilidade e gratidão colocando Deus nos caminhos da nossa existência como luz que faz ver a direção da alma e voltar a ver vida com leveza espiritual é o caminho.

Sabendo que estamos aqui de passagem e todos nós somos sujeitos a adoecer, pois faz parte da vida humana, porém não precisamos nos revoltar diante das enfermidades, fechando a comunicação com Deus e com a própria consciência, mas devemos sim procurar as respostas objetivas nas coisas imperecíveis deste mundo. E através de um cuidado com o que ficará após dias de experiências ruins, voltar a percorrer novos horizontes com mais determinação, pois a vida vem e passa para todas as pessoas. O tempo ainda quer nossa presença neste mundo para poder trabalhar com tudo o que ficou retido em nossa vontade.

Por Carlos Staczewski

Compartilhe isso: Twitter

Facebook