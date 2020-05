Em maio, barreiras sanitárias em Tenente Portela abordaram mais de 34 mil veículos

As barreiras sanitárias de Tenente Portela foram instaladas no início do mês de abril nos três principais acessos ao perímetro urbano do município, com o propósito de evitar a entrada do vírus. No primeiro mês, as ações atenderam 18.199 veículos e 30.550 pessoas, de acordo com a Prefeitura Municipal.

Neste mês de maio a prefeitura informou que a estratégia de abordagem foi aprimorada, e, consequentemente os números de abordagens tiveram um grande aumento. Foram 34.254 veículos em 18 dias de atividades, uma média de 1.903 por dia. Estes veículos estavam ocupados por 48.301 pessoas, o que dá uma média de 3.683 pessoas por dia. As ações tiveram a participação de servidores de todas as secretarias municipais.

Com a constatação de um caso de Covid-19 onde a paciente está atualmente em isolamento domiciliar, já há a presença do vírus em Tenente Portela. Por isso, a partir de agora as ações de prevenção serão intensificadas diretamente junto a população local. As equipes estarão ainda mais presentes nas ruas, praças, locais de maior circulação de pessoas, e ampliando as abordagens também nos finais de semana.

Conforme a orientação da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município, com este caso, aumenta ainda mais a importância da utilização das máscaras, de não sair de casa sem necessidade, de evitar aglomerações e adotar o isolamento social.

