Literature-se – Uma história de Sensibilidade

A indicação de leitura desta semana é de um livro, que da primeira até sua última página nos mostra a vida sobre o olhar da sensibilidade. Na minha opinião, sensibilidade é o principal elemento do livro “ O Pequeno Príncipe”. É uma leitura para crianças e adultos, mas ousaria dizer que na atualidade, em um momento em que se fala tanto em EMPATIA, sem realmente entendermos o que precede o dar sentido a essa palavra, eu diria que o “O Pequeno Príncipe” é uma leitura mais para adultos, porque nós, as “pessoas grandes”, somos as que realmente precisamos (re)descobrir o que queremos, mas mais do que isto, o que realmente faz sentido.

Este livro, com toda a sua sensibilidade e um toque de inocência que nos remete à infância, toca de maneira indireta e muito sútil em questões como vaidade, orgulho, solidão, obrigações, entre outras, e na maneira como cada um de nós lida com isso, como nos vemos, como olhamos para o outro (quando olhamos), porque, infelizmente as “pessoas grandes” parecem não ter tempo, para nada, além de si mesmas.

O encantamento que esse livro traz nos relatos do “principezinho”, dos planetas e personagens que ele conheceu, assim como as inúmeras frases de efeito, tais como, “As crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes”, “É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros.”, “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”, tornam a leitura agradável e imersa em emoção e sensibilidade. De uma maneira metafórica, o livro nos leva a refletir sobre o que realmente importa, para nos mostrar que a felicidade que tanto almejamos, é bem mais simples de ser encontrada. Precisamos basicamente de sensibilidade, empatia e responsabilidade, afinal “(…) só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos” e as crianças sabem bem disso, nós adultos e que precisamos (re)aprender.

Literature-se: por Viviane Debortolli

Colaboração: Daiani Gonsatto, pedagoga, professora da rede municipal de ensino de Tenente Portela e Derrubadas.

