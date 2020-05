Caso Rafael – ‘Muito serena e muito tranquila’, diz polícia sobre a mãe

Rafael estava desaparecido desde o dia 15 de maio. A mãe chegou a dar entrevista à RBS TV dizendo que queria que o filho voltasse para casa.

Nunes contou que a mãe foi ouvida diversas vezes, e algumas questões começaram a intrigar os investigadores.

“Com o número de depoimentos que tínhamos, nós voltamos nosso radar para o comportamento da mãe. Primeiramente, o estado anímico da mãe. Desde o primeiro contato com a Polícia Civil, até o último contato que ela teve no dia de ontem [segunda], uma pessoa muito serena e muito tranquila em relação aos fatos”, explica.

A chefe de Polícia Civil, delegada Nadine Anflor, disse que, desde o início, a polícia suspeitava da participação de alguém da família, caso houvesse um possível homicídio.

“Homicídio que foi cometido pela mãe, mas que não se pode, até então, afirmar se somente por ela. Temos que apurar ainda vários fatos do que aconteceu na noite do crime”, relata a delegada.

De acordo com o delegado Nunes, uma equipe da polícia faz buscas na casa da mãe para encontrar o medicamento que ela diz ter dado ao menino.

“Como ela teve acesso a esse medicamento? Se esse medicamento existia dentro da casa, quem usava esse medicamento? E a mãe sabia os efeitos desse medicamento no corpo humano? Tudo isso precisa ser investigado”, afirma o delegado.

A polícia informou que viu semelhanças entre a morte de Rafael e o caso do menino Bernardo Boldrini, morto em 2014, em Três Passos. O pai e a madrasta de Bernardo, e mais duas pessoas, foram condenados pelo homicídio no ano passado.

“Começamos a analisar o caso Rafael com o do menino Bernardo. Fizemos contato imediato com a doutora Caroline Bamberg [delegada do caso Bernardo], e na data de hoje ela já estaria se dirigindo para analisar os fatos. Ela disse: ‘Olha, isso é muito similar ao caso Bernardo'”.

Perícia na casa

O Instituto Geral de Perícias (IGP) de Passo Fundo fez testes com luminol, que revela a presença de sangue, na sexta-feira (22), na residência onde o menino residia com a mãe, na casa da avó dele e também em um carro que estava na casa da mãe.

Conforme a perícia, foram encontrados vestígios do que parece ser sangue no veículo, que foram colhidos e enviados para análise em Porto Alegre, para confirmar se é sangue humano. O IGP e a polícia aguardam os resultados.

