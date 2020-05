Brigada Militar apreende menor por porte ilegal de arma de fogo em Miraguaí

Após denuncia anônima de que três individuos estariam no interior de um Santana de cor azul portando armas, a Brigada Militar efetuou a apreensão de um revólver calibre 22 na madrugada desta terça-feira, 26 de maio, em Miraguaí.

Conforme a BM, o veículo fugiu da abordagem policial na avenida Ijuí quase provocando um acidente, foi perseguido e somente na Rua Lores Caimi foi parado. Os três individuos, um maior e dois menores de idade, foram revistados e com um dos menores encontrado a arma que foi apreendida.

O condutor do veículo negou-se a fazer o teste do bafômetro e o carro foi recolhido para o depósito do Detran.

O menor que portava a arma foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil onde foi realizado o registro da ocorrência.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook