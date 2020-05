Acidente grave na BR 285 em Passo Fundo

Na rodovia BR 285, km 317, em Passo Fundo, por volta das 18h45, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal, envolvendo uma caminhonete Nissan Frontier emplacada em Santa Bárbara do Sul/RS e uma carreta Scania/P360 emplacado em Itajai/SC.

Duas pessoas ficaram lesionadas, o condutora e a passageira da caminhonete, e foram encaminhadas para atendimento médico em estado grave. Identidades das vítimas ainda não confirmadas.

Houve interdição de meia pista e o trânsito está lento no local, com alternância no fluxo, sendo liberado um sentido de cada vez.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook