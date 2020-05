Três pessoas morrem em acidente na RSC-287 em Venâncio Aires; entre as vítimas estão pai e filho

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e duas motos, no início da noite de domingo, 24 de maio, na RSC-287, em Venâncio Aires. Entre as vítimas estão pai e filho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas motos seguiam no sentido Capital-Interior, no quilômetro 75, quando um carro teria invadido a pista contrária e batido de frente nas duas motocicletas.

Em uma delas estavam João Carlos Silveira, de 58 anos, e Luciano Silveira, de 27, pai e filho. Na outra estava William Machado, de 21 anos, que também morreu no local.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar de Santa Cruz do Sul (CRBM), o motorista do carro realizou o teste do bafômetro que constatou 0,48 mg/L.

Ele foi encaminhado ao Hospital São Sebastião Mártir. Ainda segundo o CRBM, ele sofreu ferimentos e estava na UTI.

As vítimas eram moradoras de Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires.

Fonte: G1 – RS

Compartilhe isso: Twitter

Facebook