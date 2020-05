Profissionais da saúde de reserva indígena no Norte do RS testam positivo para coronavírus



Quatro profissionais da saúde que trabalham na Reserva Indígena do Votouro, em Benjamin Constant do Sul, na Região Norte do estado, testaram positivo para coronavírus. Eles foram afastados e estão em isolamento.

Segundo a secretária de saúde do município, Natalie Nazari, os casos confirmados são de dois técnicos de enfermagem e um motorista, que são indígenas e vivem na reserva, além de um médico que mora na área urbana da cidade.

Uma terceira técnica de enfermagem fez o teste e o resultado foi inconclusivo. Como medida preventiva, ela também está em isolamento.

O município de Benjamin Constant do Sul confirmou 15 casos de coronavírus, 10 deles são de profissionais da área da saúde. O último levantamento da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado no domingo (24), aponta que a cidade tem seis casos confirmados.

Conforme a prefeitura, todos os profissionais de saúde (40 pessoas) foram testados. A secretária Natalie confirmou ainda que depois que o município adotou medidas mais rígidas de distanciamento social, o movimento na cidade diminuiu e a procura por atendimentos também.

Na Unidade Básica de Saúde, o município está atendendo apenas casos de urgência e emergência, e casos relacionados à Covid-19.

