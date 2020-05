Mãe confessa ter matado menino de 11 anos em Planalto

A delegada Nadine Anflor confirmou na noite desta segunda-feira, 25 de maio, que o corpo de 11 anos, Rafael Mateus Winques, foi localizado em Planalto. Conforme a delegada, a mãe do menino confirmou que matou a criança utilizando medicação, mas a polícia investigará as informações.

O corpo de Rafael foi localizado em uma casa abandonada, nas proximidades de onde o menino residia. O cadáver estava enrolado em um lençol dentro de uma caixa.

Em comunicado nas redes sociais, o Conselho Tutelar do município também confirmou a localização do corpo e lamentou a morte da criança.

O desaparecimento

A mãe de Rafael relatou que na manhã de 15 de maio acordou e o filho não estava mais dentro de casa. Ela contou que a porta da frente estava aberta, com a chave pelo lado de dentro. Não foram identificados sinais de arrombamento da moradia. O caso foi comunicado ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil. Desde então, buscas foram realizadas no município, inclusive com auxílio de cães farejadores. A residência da família fica perto de uma área de mato.

