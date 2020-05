Segundo programa Janela Musical do PO registra 14 mil visualizações e 400 comentários

A segunda edição da Janela Musical no site Portela Online, no último sábado, 23 de maio, superou as expectativas. A dupla Moka e Mathias atraiu os internautas para a live que registrou cerca de 400 curtidas, 400 comentários, mais de 100 compartilhamentos e aproximadamente 12 mil visualizações, no dia. No momento da publicação desta notícia já passam de 14 mil views.

Contando com diversos apoiadores, os músicos puderam obter alguma renda, fato que valoriza ainda mais o trabalho dos mesmos em tempos de Pandemia e interrupção da atividade de shows com público presente.

As lives viabilizam esse trabalho alternativo e também levam entretenimento aos internautas, no conforto dos seus lares. E no caso da Janela Musical ainda concorreram a diversos brindes doados por empresas locais.

O site Portela Online agradece à dupla Moka e Mathias que aceitaram prontamente o convite, mobilizaram amigos, empresas e parceiros do mundo musical. Agradece ainda a valorização desse novo trabalho, a participação intensa dos internautas da região e de tantos outros lugares distantes, mostrando que, na internet, as fronteiras inexistem.

Gratidão e motivação para prosseguir é o saldo dessa segunda edição. Muito Obrigado por sua participação e até a próxima Janela Musical!

Patrocinaram a dupla Moka e Mathias:

Auto Elétrica Engler

Luiz Mantelli Materias de Construção

RR Modas

Bar K’necos

Salão Pitty

Álvaro Mollina Tattoo Ink

Pub Lancheria e Petiscaria

Online Informática

