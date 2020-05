RS acumula 176 mortes e ultrapassa os 6 mil casos de coronavírus neste sábado

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou na tarde deste sábado (23) que o Rio Grande do Sul chega a 6.336 casos confirmados de coronavírus, com 423 novos diagnósticos. Nas últimas 24 horas, também foram confirmados mais quatro mortes ocasionadas pela doença. No total, já foram registrados 176 óbitos no Estado.

As mortes registradas neste sábado são de uma mulher de 87 anos, moradora de Bento Gonçalves, na Serra, outra mulher de 80 anos, de Jaguari, um homem de 79 anos de Porto Alegre e uma mulher de 81 anos de Passo Fundo. O município do Norte segue sendo o que tem o maior número de óbitos, com 28 no total – logo após, vem a Capital (com 27) e Lajeado (com 16).

A cidade do Vale do Taquari registrou 133 casos confirmados da doença, segundo a SES. Ainda conforme a secretaria, o número estimado de pacientes curados no RS é de 4.449, ou seja, 70,2% dos casos.

Fonte: GauchaZH

