Mais um caso de COVID-19 é registado em Tenente Portela

Uma cidadã de Tenente Portela, de 24 anos de idade e que exerce atividade profissional na cidade e também em outro município testou positivo para a Covid-19. De acordo com uma divulgação realizada no site oficial da Prefeitura municipal a paciente após apresentar sintomas leves, passou por avalização médica e diante do quadro não foi necessária a sua internação, apenas encaminhada para o isolamento domiciliar.

Neste domingo, 24 de maio, a Secretaria de Saúde realizou as coletas de amostras dos contactantes sintomáticos próximos à paciente e encaminhados ao Laboratório Central do Estado – LACEN/RS.

Todas estas pessoas estão em isolamento domiciliar e também estão sendo monitoradas pelos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tenente Portela.

