A dor de um adeus sem “Adeus” – Entrelinhas

A perda de um ente querido é sempre cercada de tristeza e consternação. Entretanto a Covid-19 trouxe até a nossa realidade uma situação que abala ainda mais os familiares afetados pelo falecimento de alguém.

Foi o que aconteceu com a família Lapazini, nesta sexta-feira, 22 de maio, quando tiveram a notícia da perda da senhora Maria Carlota Lapazini, de 89 anos de idade e que por procedimentos de segurança, com um teste ainda sem resultado para coronavírus, deveria ser sepultada sem os trâmites de velório e despedidas de praxe nessas ocasiões.

A dor da família foi multiplicada, pois não há como ser compreensivo na hora do sofrimento, aceitar uma realidade indesejada.

E em meio ao desalento, da saudade, da vontade imensa de que tudo tivesse sido diferente, Bruna, uma das netas escreveu, compartilhou e emocionou.

Suas palavras: “Sexta os horrores da Covid-19 bateram na minha porta. Entraram sem avisar, sem pedir. Apenas entraram e deixaram um rastro de dor e sofrimento. Sexta, a morte por suspeita de coronavírus tornou-se um rosto conhecido. Hoje veio o resultado do teste, negativo, mas a desolação da família por não poder se despedir não tem volta. Não houve tempo para despedidas ou para um último abraço. Não foi possível ver seu rosto ou colocar as mãos sobrepostas para uma oração. Não houve velório e sepultamento dignos. Minha Nona, que faria 90 anos dia 29 de maio, não pode comemorar seu nonagésimo aniversário. Uma das pioneiras do município, veio para Portela em 1942, quando a cidade ainda era um distrito. O mundo ainda vivia a Segunda Guerra Mundial e o Brasil, o Estado Novo de Getúlio Vargas. Vemos isso nos livros, nos filmes e ela viveu tudo isso. Sua história foi linda e eu vou sentir muita falta de visitá-la e escutar suas histórias. E ela tinha tantas para contar. A nona Carlota criou 9 filhos, 21 netos e 16 bisnetos. Ajudou a criar também uma comunidade, onde viveu toda sua vida, Nossa Senhora da Saúde. Foram 90 anos de uma vida simples e honesta. Nenhuma despedida, nem da sua grande família, nem da comunidade. Vemos as notícias, nos comovemos com os números assustadores. No país, são mais de 22 mil mortes e famílias com tristeza semelhante, mas só vivendo torna-se possível sentir a dor que é não poder dizer adeus. Nona, fica com Deus ao lado do Nono. A gente se reencontra algum dia.”

“Nunca é só um paciente, é sempre o amor de alguém”

Bruna Ventura Lapazini 24/05/2020.”

Compartilhe isso: Twitter

Facebook