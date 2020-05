RS tem 172 mortes por Covid-19; estado ultrapassa 5,9 mil casos

A Secretaria Estadual de Saúde informou nesta sexta-feira, 22 de maio, mais seis mortes por coronavírus no estado. Com a atualização, o RS chega a 172 óbitos.

As mortes foram registradas em Marau, Não-Me-Toque, Nova Araçá, Pinto Bandeira e duas em Passo Fundo.

Marau – mulher de 74 anos

Não-Me-Toque – homem de 56 anos

Nova Araçá – homem de 46 anos

Passo Fundo – homem de 67 anos

Passo Fundo – mulher de 95 anos

Pinto Bandeira – mulher de 84 anos

No balanço, foram incluídos mais 461 casos. Com isso, o RS tem 5.918 pessoas com coronavírus, em 253 municípios. De acordo com a última atualização, Lajeado é a cidade com maior número de casos, com 733, e a segunda é Porto Alegre, com 601.

Porém, a última atualização de casos pela SES na Capital foi na terça (19), quando foi incluído apenas um caso. Segundo o último boletim da prefeitura, na noite de quinta (21), Porto Alegre registra 922 casos confirmados.

Além disso, foram excluídos 15 casos anteriores. A secretaria não informou de quais cidades foram retirados os casos.

Fonte: G1 – RS

