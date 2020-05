Após aquaplanar veículo colide em árvore às margens da BR 468

Uma saída de pista acabou com apenas danos materiais em um veículo Ford Focus, com placas de Braga. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 22 de maio, por volta de 15h30min, em trecho da BR 468, próximo ao trevo do Citegem, que dá acesso ao município de Humaitá.

O veículo, conduzido por um homem de 56 anos de idade, morador da cidade de Braga, transitava no sentido Três Passos-Campo Novo, quando acabou aquaplanando, rodou na pista e acabou saindo fora da rodovia, no sentido contrário, colidindo em uma árvore.

Apesar dos estragos de grande monta no veículo, o condutor não se feriu. A Brigada Militar foi acionada e esteve no local, atendendo a ocorrência. Chovia forte no momento da colisão.



Fonte: Rádio Alto Uruguai

Compartilhe isso: Twitter

Facebook