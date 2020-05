Nome: Olívio Parolin

Idade: 93 anos

Horário do óbito: 17h50 dessa quinta-feira, 21 de maio

Local do óbito: Hospital Santo António

Velório: Na capela da funerária são Jorge

Sepultamento: as 14:00 horas de 22/05/20

Local do Sepultamento: Cemitério Municipal de Ten. Portela

