Janela Musical do Portela Online deste sábado é com Moka e Mathias



Pois é pessoal, a segunda Janela Musical do Portela Online vai acontecer neste sábado, 23 de maio, a partir das 17h. Um programa de música, interação e apoio a cultura.

Os famosos fazem lives e arrecadam uma fortuna das plataformas de vídeo, mas para isso só mesmo tendo uma infinidade de seguidores. Os músicos que tocam em bares e pequenos eventos estão sem rendimento algum pois não podem ocorrer aglomerações e suas contratações despencaram a zero.

Para tentar minimizar essa situação, o site Portela Online criou um recurso chamado de Janela Musical para tentar driblar as dificuldades impostas pelo novo coronavírus, contribuindo assim diretamente com o músico, além é claro de levar um pouco de alegria aos lares dos internautas de toda a nossa região.

Com o apoio de todos a cultura, os músicos terão um forma de rendimento e receberão boa parte dos patrocínios arrecadados. Acompanhe a Janela Musical que vai ao ar no sábado a partir das 17h. A live pode ser acessada de qualquer página do Portela Online ou também pelo Facebook do site. Clique aqui para acessar.

Quer apoioar? Mande um whats (55) 99631-9327

Compartilhe isso: Twitter

Facebook