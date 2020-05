Colisão entre carro e carreta deixa dois mortos na BR-285 em Passo Fundo

A colisão frontal entre um carro e uma carreta deixou duas vítimas fatais em Passo Fundo na manhã desta sexta-feira, 22 de maio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 6h no km 286 da BR 285. Morreram o condutor e o passageiro de um veículo.

Conforme a PRF, um automóvel Ipanema, com placas de Vicente Dutra/RS, transitava na rodovia no sentido Carazinho a Lagoa Vermelha quando invadiu a pista contrária e colidiu de frente com carreta Scania, com placas de Carazinho.

Com o impacto, o condutor e o passageiro do automóvel morreram no local. Eles ainda não foram identificados.

O trânsito ficou parcialmente interrompido. É aguadada a perícia da Polícia Civil para posteriormente serem realizadas as remoções dos veículos.

