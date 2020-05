Estiagem causa prejuízos e muda cenários

A falta de chuvas tem provocado prejuízos na agricultura e modificado as paisagens em diversas localidades. O Rio Uruguai por exemplo, tem sido severamente castigado por esta estiagem que se prolonga há muitos meses.

Os vídeos na reportagem foram produzidos de dentro de um helicóptero de propriedade do Governo de Misiones da Argentina e exibe parte do leito do rio que mostra um filete e poças de água espalhadas no percuso realizado pela aeronave.

Segundo Rafael Schenkel, Gestor do Parque Estadual do Turvo, a primeira parte do vídeo está localizada a pelo menos 2 quilômetros do Salto do Yucumã, próximo ao Rio Peperi Mirim, e na sequência, o outro vídeo, bem mais próximo do salto, distante cerca de 1 quilômetro já no local conhecido como canal torto.

Conforme o gestor, o Salto do Yucumã está com pelo menos 14 metros de quedas d’água.

O Parque Estadual do Turvo segue fechado para visitação em decorrência da pandemia..

