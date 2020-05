PRF prende traficante com 250 gramas de cocaína em Mato Castelhano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um traficante que levava consigo 250 gramas de cocaína em um automóvel na noite desta terça-feira, 19 de maio, na BR 285, em Mato Castelhano.

Os policiais realizavam policiamento na rodovia quando abordaram um Voyage, com placas de Cruz Alta/RS que transitava no sentido Lagoa Vermelha a Passo Fundo.

No veículo estavam o condutor, de 33 anos, e três passageiros – duas mulheres e um homem, todos moradores de Cruz Alta.

Os agentes federais suspeitaram do comportamento deles durante a fiscalização e resolveram verificar os pertences que levavam no carro. Embaixo do banco do motorista, foi localizada uma sacola plástica que continha 250 gramas de cocaína.

O motorista, que já tinha antecedentes por tráfico, alegou que a droga era dele e que havia comprado o entorpecente em Balneário Camboriú.

Ele foi preso em flagrante, encaminhado à polícia judiciária para o registro da ocorrência e recolhido ao presídio. Os demais ocupantes foram liberados após serem ouvidos. O veículo ficou apreendido.

