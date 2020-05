Miraguaí confirma 1º caso de Coronavírus

A secretaria de saúde de Miraguaí confirmou nesta terça-feira, 19 de maio, o primeiro caso de COVID-19 no município. Trata-se de uma pessoa que realizou o exame para detecção de anticorpos (sorológico) em laboratório particular.

De acordo com uma nota divulgada pela secretaria (leia abaixo), o paciente está bem, assintomático, e cumprindo isolamento domiciliar assim como as pessoas as quais teve contato. Ninguém apresentou sintoma até o momento. Segundo a secretaria o contágio ocorreu fora de Miraguaí sendo que o paciente retornou para o município após melhora clínica.

Na Região Celeiro o município com o maior número de infectados por COVD-19 é Três Pass com o registro de 48 casos. Em Tenente Portela são dois os casos de coronavírus confirmados e um ainda continua em investigação.

Ao todo, no Rio Grande do Sul, são 3.798 casos confirmados em 224 municípios. 160 pessoas perderam a vida em decorrência da doença.

