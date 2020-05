Márcia Mueller é a nova Secretária de Finanças da prefeitura de Tenente Portela

Na tarde da terça-feira, 19 de maio, ocorreu a apresentação oficial da nova gestora da pasta das Finanças da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, ela é Márcia Mueller Medeiros.

Márcia é graduada em Administração de Empresas e possui especialização em Gestão Hospitalar e já esteve à frente de outras Secretarias Municipais, sendo as de Assistência Social e de Saúde e Saneamento. Ela substitui a Secretária Adriane Morais, gestora da Pasta de Administração e Planejamento e que estava interinamente também à frente das Finanças.

A Secretaria de Finanças é a responsável por organizar, controlar e executar a política financeira e tributária do município, manter os registros da execução do orçamento municipal, fiscalizar a aplicação das verbas públicas e fornecer demonstrativos que venham a assessorar a Administração Superior em questões que envolvam a área financeira e responsabilizando-se pela orientação, controle interno e fiscalização de todos os atos relacionados as finanças do Município.

Formam a Secretaria de Finanças os departamentos de Contabilidade, Receitas e Arrecadação e de Compras, e ainda os setores de Tesouraria, Licitação, Fiscalização, Tributação, ICMS e os Serviços de Cadastramento do INCRA e ITR.

Fonte: Prefeitura de Tenente Portela

