Mais um município da região confirma casos de COVID-19, agora Redentora

Duas pessoas da mesma família foram diagnosticadas com COVID-19 em Redentora. Este são os primieros casos registrado no município. Os infectados são: uma mulher de 42 anos e um homem de 69 anos. A informação é da prefeitura municipal que anunciou os casos durante uma live no facebook.

Os sintomas nos pacidente começaram a se manifestar no início do mês de maio após viagem a Passo Fundo.

De acordo com as autoridades de saúde ambos foram colocados em isolamento domiciliar desde o início dos sintomas. Outras 24 pessoas também foram colocadas em isolamento.

