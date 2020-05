Com recorde de mortes em 24h, SP passa a marca de 5 mil óbitos por coronavírus

As cidades do Estado de São Paulo atingiram um total de 5.147 mortes pelo novo coronavírus nesta terça-feira. Foram 324 óbitos confirmados da Covid-19 em 24 horas, o que representa aumento de cerca de 7%, e mais de 1 mil mortes em apenas uma semana – na terça anterior, 12 de maio, eram 3.949 óbitos.

Nesta terça-feira, São Paulo também superou o recorde de mortes confirmadas em um só dia, que até agora era de 224 óbitos em 24 horas no dia 28 de abril. A taxa de ocupação de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) na Região Metropolitana de São Paulo é de 88%. Em todo o Estado, a média é de 71,4% leitos ocupados.

Ao informar os números, o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann, fez um apelo para que, durante o feriado prolongado marcado para os próximos dias, a população não saia de casa. “O feriado que nós temos pela frente não é um feriado de lazer, é um feriado em casa”, disse. “Não é para ir para a praia, não é para ir para os parques – mesmo porque estão fechados – tem de usar a máscara do mesmo jeito.”

O coordenador do centro de contingência para o coronavírus em São Paulo, Dimas Covas, ressaltou que o isolamento da população durante o feriado prolongado é essencial para reverter a tendência de piora nos resultados.

Dias de luto

Ele classificou o período entre a quarta, 20, e a próxima segunda-feira, 25, como “os dias mais importantes dessa batalha contra vírus”.”Estamos perdendo essa batalha contra o vírus, essa é a realidade”, disse Dimas, acrescentando que nos próximos dias “a população terá oportunidade de fazer a sua parte”. “Os dias que se seguem, na minha opinião, não são dias de feriado. São dias de luto.”

A marca de 5 mil mortos foi atingida enquanto a Prefeitura da capital e o governo estadual tentam estimular a população a ficar em casa.

O governador João Doria (PSDB) enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe antecipar o feriado de 9 de Julho para a próxima segunda-feira, 25. Já a Câmara Municipal aprovou projeto que autoriza o prefeito Bruno Covas (PSDB) a adiantar tanto o feriado do Corpus Christi quanto o Dia da Consciência Negra para esta semana.

No último domingo, 54% da população paulista ficou em casa – um ponto porcentual a mais do que na semana anterior -, segundo o monitor do governo estadual que verifica o isolamento. No último sábado, o patamar ficou em 50%, mesmo resultado anterior.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.

Fonte: Correio do Povo

