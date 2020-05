Uma história assustadora – Literature-se

Ao dar sequência à série de indicações literárias sobre a obra de Charles Kiefer, hoje vamos falar um pouco sobre O Escorpião da Sexta-Feira. Recomendado por grandes nomes como Edgar Allan Poe, O Escorpião da Sexta-Feira é considerado uma “extraordinária metáfora sobre o bem e o mal, o amor e a paixão, a pureza e a luxúria”. É aquele tipo de obra a ser lida de um fôlego só, embora precise de certa cautela ao ser lida por jovens, já que apresenta algumas cenas cujo apelo erótico é mais evidente. Porém, é um título que não pode faltar aos que admiram histórias de sociopatas, assassinos em série e criminosos das grandes cidades que se ocultam em bares e becos, a fim de escolher suas vítimas, atraí-las à morte sem sequer desconfiar de que possam estar correndo perigo, já que são embebidas no doce dos beijos e das palavras de seus algozes.

Este romance certamente é um dos que destoam um pouco do restante dos romances e novelas de Kiefer, embora se aproxime bastante do teor temático de grande parte de seus contos, ao relatar o planejamento e execução de alguns crimes em Porto Alegre. Diferente também da maioria de sua obra, ocorre basicamente na capital gaúcha, embora faça referência a Pau-d’Arco (condado geográfico tradicional de Kiefer). É visceral no sentido de que entra profundamente na mente de um assassino frio e calculista, que, ao quase mimetizar-se com os escorpiões assassinos que cria, passa agir como um, atacando suas presas sem dar chance de defesa.

Título que faz parte dos romances mais recentes de Kiefer, foi publicado no início do século XXI e contém diversos elementos da contemporaneidade das grades cidades, embora conserve em sua essência os dramas humanos, característica intrínseca desse escritor. Para quem gosta de desvendar mistérios, essa é, certamente, uma ótima opção.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook