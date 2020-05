Prefeitura de Passo Fundo confirma mais duas mortes por coronavírus

A Prefeitura de Passo Fundo, no Norte do estado, confirmou, na manhã desta segunda-feira, 18 de maio, mais duas mortes por coronavírus. A informação ainda não consta no balanço da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Segundo a prefeitura, os pacientes são dois homens, de 66 e 90 anos, com histórico de doenças. Conforme o levantamento municipal, o total de mortes na cidade chegou a 24.

De acordo com o último boletim da SES, divulgado no domingo (17), Passo Fundo tem 310 pessoas com Covid-19 e 22 mortes. Em todo o estado, são 3.735 casos confirmados e 144 óbitos.

