Mal súbito pode explicar acidente com vítima faltal na ERS-207 em Crissiumal

Morreu na manhã desta segunda-feira, 18 de maio, o motorista de 65 anos de idade que colidiu o veículo que conduzia contra uma árvore localizada às margens da ERS-217, em Crissiumal.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão ocorreu no KM-23 da rodovia por volta das 8h50. O vendedor João Nilton Pinheiro, natural de Crissiumal, conduzia o Corolla pela rodovia, sentido Humaitá para Crissiumal, quando, por motivos desconhecidos até o momento, perdeu o controle do veículo e colidiu contra a árvore localizado do lado oposto da pista que trafegava.

De acordo com a PRE, a vítima tinha históricos de problemas cardíacos o que pode explicar o acidente, mas seu corpo foi encaminhado para necropsia para determinar com exatidão as causas de sua morte.

