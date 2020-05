Auxílio emergencial: nova parcela do benefício começa a ser paga nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira (18) o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 criado pelo governo devido à crise causada pela pandemia do coronavírus. Os primeiros a receber serão os beneficiários do Bolsa Família cujo Número de Identificação Social (NIS) é terminado em 1, conforme calendário divulgado na última sexta (15).

Na quarta (20), começa o pagamento para trabalhadores que estão no Cadastro Único e que não recebem o Bolsa Família, conforme o mês de nascimento (veja abaixo). O calendário divulgado é válido apenas para aqueles que receberam a primeira parcela até 30 de abril.

No primeiro momento, o dinheiro estará disponível apenas em poupança social digital da Caixa, para movimentações digitais: pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual. Os saques em espécie para este público poderão ser feitos a partir de 30 de maio — também conforme o mês de nascimento.

Veja o calendário completo:

Beneficiários do Bolsa Família:

Dia 18 de maio – NIS terminado em 1

Dia 19 de maio – NIS terminado em 2

Dia 20 de maio – NIS terminado em 3

Dia 21 de maio – NIS terminado em 4

Dia 22 de maio – NIS terminado em 5

Dia 25 de maio – NIS terminado em 6

Dia 26 de maio – NIS terminado em 7

Dia 27 de maio – NIS terminado em 8

Dia 28 de maio – NIS terminado em 9

Dia 29 de maio – NIS terminado em 0

Depósito em poupança social digital da Caixa:

Dia 20 – nascidos em janeiro e fevereiro

Dia 21 – nascidos em março e abril

Dia 22 – nascidos em maio e junho

Dia 23 – nascidos em julho e agosto

Dia 25 – nascidos em setembro e outubro

Dia 26 – nascidos em novembro e dezembro

Saques e transferência da poupança social:

30 de maio – nascidos em janeiro

1º de junho – nascidos em fevereiro

2 de junho – nascidos em março

3 de junho – nascidos em abril

4 de junho – nascidos em maio

5 de junho – nascidos em junho

6 de junho – nascidos em julho

8 de junho – nascidos em agosto

9 de junho – nascidos em setembro

10 de junho – nascidos em outubro

12 de junho – nascidos em novembro

13 de junho – nascidos em dezembro

A primeira parcela

Na última sexta-feira, a Caixa Econômica Federal divulgou que mais 8,3 milhões de trabalhadores tiveram seu pedido ao auxílio emergencial aprovados pela Dataprev e devem receber a primeira parcela do benefício entre os dias 19 e 29 de maio. No total, serão disponibilizados mais R$ 5,3 bilhões nas contas indicadas no momento da inscrição.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o pagamento será feito de acordo com o mês de nascimento e em dias diferentes dos depósitos da segunda parcela, para evitar filas nas agências.

