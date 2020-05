Após furto BM recupera veículos e prende suspeito em Três Passos

Um indivíduo foi preso e dois veículos furtados foram recuperados pela Brigada Militar no início da madrugada deste domingo, 17 de maio, em Três Passos.

De acordo com informações do 7º BPM, as recuperações e prisão ocorreram por volta das 0h40 no km 105 da BR-468 após o suspeito, horas antes, furtar dois carros de uma revenda de veículos localizada no centro da cidade.

Não foram divulgadas maiores informações sobre o caso.

