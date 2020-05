Inauguração da Janela Musical do Portela Online é neste sábado às 17h – Clique para saber mais

Em tempos de Pandemia o mundo se reinventa numa velocidade surpreendente.

Empresas, organizações, entidades, profissionais, pessoas, exploram criativamente as opções que encontram.

E a internet é a ferramenta propulsora nesse momento em que o isolamento social e as restrições na circulação de pessoas se fazem necessários.

É assim que os profissionais que vivem da música têm conseguido driblar o distanciamento do público. Através do recurso das lives “os shows têm que continuar”, inclusive para levar aos lares um pouco de alegria e diversão.

Nesse espírito o site Portela Online inaugura neste sábado, às 17h, a Janela Musical, tendo como primeiro convidado um filho da terra portelense, conhecido como Paulinho Gaiteiro ou Rambo, que atualmente reside na cidade de Medianeira, no estado do Paraná e que se mostrou lisonjeado com a oportunidade de contatar virtualmente seus conterrâneos através do seu dom : a música.

