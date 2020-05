Idoso é socorrido após familiares e vizinhos escutarem tiro em Tenente Portela

Um homem de 83 anos foi socorrido pelo SAMU após familiares e vizinhos escutarem um tiro no interior de uma residência localizada na Avenida Santa Rosa, próximo ao trevo de saída para Três Passos. O fato ocorreu por volta das 13h desta quinta-feira, 14 de maio.

A vítima, Cimplício Alfredo Etelvem, foi localizada caída num dos cômodos da casa e ao seu lado um revólver calibre 38 que foi apreendido pela polícia. Alfredo foi socorrido pelo Samu e Brigada Militar e encaminhado para o Hospital Santo Antônio onde recebe atendimento médico.

Informações preliminares dão conta de que o idoso tinha um ferimento na cabeça e seu estado de saúde é grave.

A perícia da Polícia Civil já está no local apurando os fatos.

