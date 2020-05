Fiscalização Municipal de Tenente Portela atua no cumprimento dos Decretos

O Município de Tenente Portela realiza importante ação de fiscalização pela cidade, na observância dos Decretos Municipais e Estaduais, em razão da situação de Calamidade Pública em decorrência da pandemia do novo Coronavírus.

A equipe de Fiscalização da Prefeitura tem percorrido a cidade com o objetivo de orientar e fiscalizar, observando se todos estão cumprindo as determinações do Decreto que está em vigor e que já foi amplamente divulgado.

Destaca-se através de seus agentes de fiscalização, as ações de circulação pelo centro da cidade alertando a população quanto ao uso da máscara de proteção facial, usando de recursos como carros de som e microfone com alto-falante, para levar a mensagem de prevenção à todos que circulam pelas principais vias da cidade, orientando sobre a importância de evitar aglomerações e sair de casa somente se necessário.

A Prefeitura de Tenente Portela pede para que a comunidade toda contribua, adotando as medidas de prevenção, para que possa ser evitada a propagação do vírus.

