Preso de regime semiaberto testa positivo para coronavírus em Passo Fundo

Um detento do regime semiaberto de Passo Fundo, no Norte do estado, testou positivo para a Covid-19. A Secretaria de Saúde da cidade informou na noite desta quarta-feira (13) que o apenado está em isolamento no instituto penal.

“Estamos monitorando a situação e orientando juntamente com a equipe da unidade do presídio, vigilância epidemiológica e direção das casas prisionais”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Carla Machado.

De acordo com a secretaria, detentos que tiveram contato com o caso confirmado também fizeram o teste, mas o resultado foi negativo.

“Testamos 3 contatos próximos dele que deram negativo. Mas vamos realizar o PCR de qualquer forma”, disse a secretária. Os detentos também permanecem em isolamento.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seapen) e a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) afirmaram que o apenado não se infectou na casa prisional.

“O preso retornou da prisão domiciliar em 28 de abril. Fugiu do Instituto Penal de Passo Fundo no dia 5 de maio. E foi recapturado três dias depois, já com sintomas gripais”, informaram os órgãos, em nota. Veja a nota completa abaixo.

O teste foi realizado na Unidade Básica de Saúde anexa ao Presídio Regional de Passo Fundo.

Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, na noite desta terça (13), Passo Fundo registra 277 casos confirmados de coronavírus, e 20 mortes.

Fonte: G1 – RS

