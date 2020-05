Polícia segue investigações de homicídio e tentativa de homicídio ocorrido em Barra do Guarita

A Polícia Civil segue com as investigações que apuram o homicídio ocorrido no interior de Barra do Guarita no final do mês de abril. Ao site Portela Online o delegado de Polícia responsável pelas investigações, Roberto Fagundes Audino, informou que testemunhas seguem sendo ouvidas e que o laudo de necrópsia apontou que a morte de João Pedro dos Santos foi provocada por um objeto perfurante.

Dois homens suspeitos de serem os autores do homicídio de João e da tentativa de homicídio de Cristiano Lissak se apresentaram com advogado na Delegacia de Polícia de Tenente Portela no dia 4 de maio. Eles foram ouvidos e liberados.

Cristiano já deu alta do hospital.

De acordo com a Polícia Civil os envolvidos brigaram por motivos relacionados a disputas de terras. O fato ocorreu na noite do dia 27 de abril, na localidade de Remanso do Rio Uruguai.

Conforme o delegado, os suspeitos alegaram legítima defesa.

Notícias Relacionadas

Identificada vítima de homicídio em Barra do Guarita

Vítima de tentativa de homicídio em Barra do Guarita foi transferida para Passo Fundo

Suspeitos de homicídio em Barra do Guarita se apresentam na Polícia Civil

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...