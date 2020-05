Município de Três Passos comemora mais 12 casos curados da Covid-19

Na manhã desta quarta-feira, dia 13 de maio, a Unidade Sentinela de Três Passos concedeu doze novas altas, a pacientes que foram clinicamente constatados como curados da Covid-19.

Estes pacientes, são dos primeiros casos testados com resultado positivo para a doença no município e entram para estatística dos curados. Ao todo, até às 14 horas de hoje, Três Passos tem 36 casos positivos, sendo que destes, treze já estão liberados do isolamento domiciliar, por terem cumprido o período da quarentena e não apresentarem mais os sintomas.

Conforme explica o prefeito, José Carlos Amaral, a Unidade Sentinela identifica, acompanha, testa e dá alta por paciente dentro dos critérios pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Ele esclarece que “a partir da alta o paciente é liberado do isolamento compulsório por não mais estar contaminado, procedimento este, que envolve a mesma responsabilidade presente em todo o processo”.

A enfermeira, Cássia Maya, coordenadora da Unidade Sentinela, ressalta que mesmo de alta e curados, os pacientes foram orientados a seguir uma série de recomendações.

Ainda, nesta quarta-feira, dois exames de pessoas idosas, acolhidas por instituição de longa permanência para idoso do município, que estavam sob análise do Laboratório Central do Estado (LACEN), vieram com resultados negativos para Covid-19. As duas seguem hospitalizadas, uma em situação estável e a outra de 92 anos, em estado grave. Ao todo, 129 exames coletados são negativos para coronavírus.

A Administração Municipal de Três Passos, vem realizando ações que buscam minimizar os efeitos e possibilitar com dignidade o enfrentamento da pandemia de coronavírus a nível local.

À população, é muito importante que continuem seguindo as recomendações das autoridades de saúde e adotando as medidas de prevenção, para que juntos possamos obter mais vitórias como estas registradas pelo município de Três Passos.

Manifestou sintomas? Tem dúvidas? Precisa de orientação? Entre em contato com a Unidade Sentinela através dos telefones/WhatsApps: (55) 3522 0444, (55) 99938 4355, (55) 99710 0066 ou (55) 996497542.

