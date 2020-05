Frederico Westphalen registra primeira morte por COVID-19

O Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen divulgou nesta quarta-feira,13 de maio, que teve a confirmação do primeiro óbito em decorrência da COVID-19. A paciente de 63 anos era moradora do município e fazia parte do grupo de risco, e estava em isolamento desde sua internação no HDP.

Conforme a casa de saúde a paciente também estava acometida por outras comorbidades. Dentre elas, tumor cerebral e hipertensão.

Frederico Westphalen registra ao todo 11 casos confirmados de coronavírus e 1 óbito e as medidas devem ser mais rígidas no município que deverá passar a aplicar multa em quem não estiver utilizando máscaras em via pública.

Em Três Passos um óbito de uma mulher de 80 anos era investigado, mas deu negativo para COVID-19. Moradora de Esperança do Sul ela estava internada no Hospital de Caridade onde faleceu.

Notícias pelo Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...