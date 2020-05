Com mais duas mortes confirmadas, RS chega a 113 óbitos por Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul confirmou na manhã desta quarta-feira, 13 de maio, a primeira morte por Covid-19 no município. Trata-se de uma idosa, de 96 anos, que estava internada desde 08 de abril no Hospital Unimed. O óbito aconteceu nessa terça-feira. A mulher havia sido internada com síndrome respiratória aguda grave e, posteriormente, os exames confirmaram que a causa era o Coronavírus.

Também nessa manhã, o Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen confirmou a morte de uma mulher em razão da Covid-19. A vítima, de 63 anos, era moradora da cidade e possuía outras comorbidades como tumor cerebral e hipertensão. Moradora de Frederico Westphalen estava em isolamento desde sua internação na casa de saúde. Essa é a primeira morte por coronavírus na cidade do Norte gaúcho.

Com esses óbitos, o Rio Grande do Sul passa a contabilizar 113 mortes em decorrência da Covid-19. Outros 3.031 casos da doença foram confirmados no Estado. A letalidade média no Rio Grande do Sul é 3,8% e a incidência, de 25,6 infectados a cada 100 mil habitantes. Até agora, 1.581 pacientes se recuperaram, o que representa 54% do total.

