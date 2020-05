Tenente Portela confirma o 2º caso de coronavírus

Na tarde desta segunda-feira, 11, foi confirmado mais um caso positivo de Covid-19 no Município de Tenente Portela. Trata-se de um homem de 47 anos, que realizou o teste por conta própria no laboratório do Hospital Santo Antônio. O motivo de ter buscado a realização do teste, conforme informou o paciente, foi porque ele teve sintomas gripais leves no mesmo período do paciente que testou positivo no sábado, porém não houve contato entre ambos.

O paciente já está curado, ou seja, já decorreu o período de transmissão do Coranavírus. A Secretaria de Saúde realizou contato com o paciente para identificar seus contactantes, avaliar o quadro clínico e a equipe médica avaliará os pacientes que devem realizar o teste.

Os familiares foram submetidos a testes e o resultados foram negativos.

O paciente está assintomático e não transmite mais a doença, pois o tempo de contágio já passou.

