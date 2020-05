Polícia Civil investiga morte de idoso em Sede Nova

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um idoso de Sede Nova que veio a óbito após ser agredido na cabeça. A agressão ocorreu por volta das 19h do último dia 17 de abril em uma estrada da localidade de Monte Belo. Conforme a Polícia Civil, Agenor Alves Vieira, de 78 anos, sofreu lesões na cabeça provocadas, ao que tudo indica, por uma pedra. Ele foi socorrido inicialmente ao Hospital de Caridade de Três Passos e, posteriormente, transferido ao Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo. Agenor morreu no hospital na última terça-feira (5). O sepultamento ocorreu na manhã da última quarta-feira (6) no Cemitério Espírita de Sede Nova.

A investigação está sendo conduzida pelo delegado Vilmar Alaídes Schaefer por meio da Delegacia de Polícia de Campo Novo. Segundo o delegado, o possível autor das agressões já foi identificado. A polícia investiga as circunstâncias da morte para concluir se houve homicídio ou lesão corporal seguida de morte. A delegacia informou que estão sendo realizadas diligências e colhidos depoimentos de testemunhas para apurar mais dados sobre o fato. Em seguida, conforme a polícia, o suspeito também deve ser interrogado.

A Polícia Civil não divulgou outros detalhes sobre a ocorrência. O caso chegou ao conhecimento da reportagem da Rádio Alto Uruguai na última sexta-feira (8).



Fonte: Rádio Alto Uruguai

