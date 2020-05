Família Rotária de Tenente Portela promove Campanha do Agasalho 2020

A Família Rotária de Tenente Portela (Rotary, Rotaract e Interact) convida a comunidade portelense a participar da campanha do agasalho 2020.

As doações serão destinadas à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tenente Portela e à Secretaria Municipal de Assistência Social.

O principal ponto de coleta será o Centro Cultural e se estenderá pelos dias 13, 14 e 15 de Maio, em horário comercial.

No sábado, dia 16 de Maio, haverá um ponto de coleta de doações na Praça do Imigrante (Praça Brasilia) no horário das 8h30min às 16h.

Obs!!!

Lembrando que, o recolhimento na Praça do Imigrante (Praça Brasília) será por DRIVE THRU, ou seja, ninguém precisará sair do seu meio de transporte, vamos até você‼️

