Valdonês Joaquim passa a cumprir pena no semi-aberto

O ex-cacique da Reserva Indígena do Guarita e vereador licenciado do município de Tenente Portela, Valdonês Joaquim, condenado há 14 anos de prisão, recebeu a progressão de regime e desde o dia 9 de maio cumpre a pena no semi-aberto.

A pena é cumprida no Presídio Estadual de Três Passos após ter sido denunciado pelo Ministério Público e condenado pela justiça por envolvimento nos assaltos as agências bancárias do município de Miraguaí, crimes estes ocorridos em fevereiro de 2017.

Valdonês tem permissão para sair entre 7 e 19h para trabalhar, devendo retornar e pernoitar no presídio.

Ele está licenciado do cargo de vereador de Tenente Portela.

