Prefeitura de Passo Fundo confirma 18ª morte por coronavírus

A Prefeitura de Passo Fundo confirmou, na manhã desta segunda-feira (11), a 18ª morte por coronavírus na cidade. A informação ainda não consta no boletim da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Segundo o município, a paciente era uma mulher de 67 anos, com histórico de doenças.

Com esta morte, a cidade da Região Norte do estado passa Porto Alegre no número de óbitos por coronavírus. Até a manhã desta segunda, a Capital tinha 17 mortes.

O último boletim divulgado pela SES, no domingo, mostra que o Rio Grande do Sul tem 100 mortes, e 2.576 casos confirmados da doença, em 193 municípios.

Fonte: G1 – RS

