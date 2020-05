Prefeitura de Nonoai confirma 1ª morte por coronavírus na cidade

Nonoai, município localizado distante aproximadamente 130 km de Tenente Portela, Região Norte do Rio Grande do Sul, confirmou na manhã desta segunda-feira, 11 de maio, a primeira morte por coronavírus na cidade. A informação da prefeitura municipal ainda não foi incluída no balanço da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

De acordo com a prefeitura, o homem tinha 93 anos e foi diagnosticado com Covid-19 na sexta-feira (8) e faleceu no sábado (9). Ele estava em casa, recebendo atendimento de uma enfermeira da família e teve um quadro de febre alta. Não há informações sobre histórico de doenças crônicas.

Os familiares que tiveram contato com o homem foram isolados e estão recebendo acompanhamento.

Segundo o boletim municipal, a cidade tem 11 casos confirmados da doença, sendo que três pessoas estão internadas no Hospital Comunitário de Nonoai. Já no balanço da Secretaria Estadual de Saúde, o município tem duas pessoas com a doença.

De acordo com os últimos dados da SES, o estado registrou 100 mortes e tem 2.576 casos confirmados.

