Novo distanciamento social: Região Celeiro fica dividida entre bandeiras amarela e laranja

Baseado na segmentação por regiões do Rio Grande do Sul e por setores de atividade econômica, o modelo de distanciamento controlado apresentado no final de semana pelo governador Eduardo Leite prevê quatro níveis de restrições, representados por bandeiras nas cores amarela, laranja, vermelha e preta, que irão variar conforme a propagação da doença e a capacidade do sistema de saúde em cada uma das 20 regiões pré-determinadas (confira todos os detalhes CLICANDO AQUI).

O método tem como objetivo a retomada gradual das atividades econômicas, de forma segura, em meio à pandemia de coronavírus.

O plano de distanciamento controlado prevê, entre outras medidas, o uso obrigatório de máscara em todo o Rio Grande do Sul em áreas públicas ou em pontos de aglomeração.

O Decreto 55.240, que estabelece o modelo, foi publicado no domingo e passou a valer oficialmente a partir da 0h desta segunda-feira (11) em todo o território gaúcho.

O novo modelo de distanciamento adotado no Rio Grande do Sul envolverá duas dimensões: a regional e a setorial. Os dados desses dois segmentos serão cruzados para definir o risco epidemiológico e o nível do distanciamento controlado exigido em cada local e atividade econômica.

O mapa do Estado é dividido em 20 regiões. As regiões serão avaliadas com base em dois critérios, com pesos iguais: propagação da doença e capacidade de atendimento, com 11 indicadores (como número de novos casos, óbitos e leitos de UTI disponíveis).

A partir daí, cada região receberá uma bandeira. Haverá quatro cores possíveis: amarela, laranja, vermelha ou preta, conforme o grau de risco de cada lugar. O governo optou por excluir a bandeira verde, porque nenhuma região, no momento, está livre do coronavírus.

A cor poderá mudar, dependendo da evolução dos indicadores. A intenção é atualizar o resultado ao menos uma vez por semana, a cada sábado.

Municípios da região Celeiro estão divididos em dois grupos

A região Celeiro, composta por 21 municípios, está dividida em dois grupos. Nove municípios estão integrados à Região de Agrupamento de Ijuí, denominada de R13. Esta região é considerada neste primeiro momento com bandeira amarela, ou seja, com menos restrições. Os municípios da região que compõe esta regional são: Campo Novo, Chiapetta, Crissiumal, Humaitá, Inhacorá, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul e Sede Nova.

Já os outros 12 municípios da região pertencem à Região de Agrupamento de Palmeira das Missões, denominada R15 e R20. Esta região está considerada como bandeira laranja, com um grau maior de restrições de atividades. Os municípios da região Celeiro que compõe este grupo, são: Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Coronel Bicaco, Derrubadas, Esperança do Sul, Miraguaí, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos e Vista Gaúcha.

Região de Agrupamento Ijuí – R13

Ajuricaba, Augusto Pestana, Bozano, Campo Novo, Catuípe, Chiapetta, Condor, Coronel Barros, Crissiumal, Humaitá, Ijuí, Inhacorá, Jóia, Nova Ramada, Panambi, Pejuçara, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul, Sede Nova.

Região de Agrupamento Palmeira das Missões – R15 e R20

Alpestre, Ametista do Sul, Barra do Guarita, Barra Funda, Boa Vista das Missões, Bom Progresso, Braga, Caiçara, Cerro Grande, Chapada, Constantina, Coronel Bicaco, Cristal do Sul, Derrubadas, Dois Irmãos das Missões, Engenho Velho, Erval Seco, Esperança do Sul, Frederico Westphalen, Gramado dos Loureiros, Iraí, Jaboticaba, Lajeado do Bugre, Liberato Salzano, Miraguaí, Nova Boa Vista, Novo Barreiro, Novo Tiradentes, Novo Xingu, Palmeira das Missões, Palmitinho, Pinhal, Pinheirinho do Vale, Planalto, Redentora, Rodeio Bonito, Ronda Alta, Rondinha, Sagrada Família, São José das Missões, São Pedro das Missões, Sarandi, Seberi, Taquaruçu do Sul, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Palmeiras, Três Passos, Trindade do Sul, Vicente Dutra, Vista Alegre, Vista Gaúcha.



Fonte: Rádio Alto Uruguai

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...