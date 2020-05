Tenente Portela tem seu primeiro caso de Coronavírus confirmado

O primeiro caso de coronavírus foi divulgado oficialmente neste domingo dia das mães, 10 de maio, em Tenente Portela. Trata-se de um jovem que contraiu a doença através de sua namorada que reside em outro município. Ele teve os sintomas no dia 5 de abril, mas está bem e retorna suas atividades em breve.

A divulgação foi realizada pela prefeitura municipal através de uma live com o prefeito do município e as autoridades de saúde.

Os familiares que tiveram contato com o paciente foram submetidos a exames que deu negativo para o COVID.

O RS registra, ao todo, 2.576 casos de Coronavírus que resultaram em 100 óbitos.São 193 municípios gaúchos com registros.

